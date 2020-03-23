شريف خيرالله عن مبادرة تحدي الخير: فشخرة كدابة من بعض الفنانين

سخر الفنان شريف خيرالله، من مبادرة تحدي الخير التي أطلقها مؤخرًا نجوم الفن والرياضة وتكفلهم بمساعدة بعض الأسر في ظل ظروف مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب شريف عبر صفحته قائلًا : "قبلت التحدي وهاتبرع مش عارف لكام اسرة فشخرة كدابة من بعض الفنانين ودعاية رخيصة فاعل الخير لايتحدث عن فعله". من بعض الفنانين ودعاية رخيصة فاعل الخير لايتحدث عن فعله". الجدير بالذكر أنه كان أطلق سعد سمير "تحدي الخير" ليستجيب معه عدد من نجوم الكرة المصرية في مساعدة الأسر المتضررة، وشارك خلال التحدي عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

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