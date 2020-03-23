"واقع مجنون" لــ سميرة سعيد ترصد مشاكل العالم



طرحت النجمة سميرة سعيد، اليوم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنية "واقع مجنون".

يشار إلى أن الأغنية كلمات بهاء الدين محمد، ألحان أشرف سالم،

توزيع محمد عرام، إخراج نضال هاني.أغنية "واقع مجنون" تعبر عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة.

يقول مطلع الأغنية:

مجنون

الشمس طالعة فوق

والليل ع الأرض ليه

أسوار مالهاش بيبان

والبحر فاضي ليه

طلع المطر لفوق

وخلاص ما نزلش تاني

الخوف في كل عين

اللي بيحصل ده إيه