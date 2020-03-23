"أشرب مياهًا حالًا بعد إذنك".. تامر حسني يطلق حملة توعيه بسبب كورونا

أطلق المطرب تامر حسني حملة توعية جديدة لجمهوره تحت عنوان "أشرب مياهًا حالًا بعد أإذنك" لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "حسني" عبر حسابه قائلًا: "صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني.. بفكركم

زي ما بفكر ولادي كل يوم لو سمحتوا.. كل شويه اشربوا مياهًا أو مشروبات دافئة أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيرة، كلهم حلوين اجعلوها عاده ثبتوها".

وتابع: "كل شوية نشرب مياه

مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه.. ونفكر بعض كل يوم إن شاء الله أول ما نصحى و قبل ما ننام.. ضروري وحياة أحبابكم.. نفكر بعض و نثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا ((اشرب مياهًا حالاً بعد إذنك)).. نبعتها لبعض كل يوم في أي وقت ملهاش مواعيد.. في حفظ الله".