وجهت الفنانة ندى موسى نصائح لجمهورها بعدم التخلي عن حيواناتهم الأليفة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتبت ندى عبر حسابها قائلة: "الكلاب والقطط مابتنقلش ڤيروس كورونا.. انت الوحيد اللي ممكن تنقله لشخص أو تتعدي منه، ماترميش حيوانك الأليف لأنه محتاجلك.. ومعتمد عليك.. أقعد في البيت". أقعد في البيت". يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي يعرض حاليًا عبر إحدى القنوات الفضائية، تتناول أحداث المسلسل حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندى موسى لجمهورها: الكلاب والقطط مابتنقلش ڤيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.