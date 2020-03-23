لؤي يطرح أغنيتة الجديدة "ضقت صبراً"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح ​الفنان المصري لؤي​ أغنية جديدة بعنوان "ضقت صبراً" عبر "يوتيوب" والتي هي من ألبومه الجديد الذي إنتهى من تسجيله ويستعد لطرحه قريباً.

أغنية "ضقت صبراً"، من كلمات محمد البدري وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع إلهامي دهيمة.

وكان غاب لؤي خمس سنوات عن اطلاق أي ألبومات غنائية، وطرح لاحقاً أغنيتان الاولى بعنوان "الليلة سهرانين" والأغنية الثانية بعنوان "بجيب في سيرتك"، وهو ما جعل البعض يعتقد بأن لؤي قرر اتباع سياسة السينغل وعدم طرح ألبوم غنائي.

ولكن كان كشف موقعنا مؤخراً بأن لؤي اتفق بالفعل مع شركة الإنتاج التي يتعاون معها على أن يطرح الألبوم الجديد بعد شهر رمضان وبالتحديد في موسم الصيف الغنائي المقبل.

ويتعاون لؤي في الألبوم مع العديد من الأسماء منها محمد البدري وأمير طعيمة ومحمد شفيق وعمرو المصري ومحمود أنور وأدهم دهيمة.

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