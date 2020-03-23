عماد قانصو يساعد أهالي منطقته في الخيام بمبادرة انسانية فردية

ميرنا وليد - بيروت - قام متعهد الحفلات والمنتج اللبناني ​عماد قانصو​ بتكفل مئة عائلة من مسقط رأسه الخيام لتوزيع عليهم حصص غذائية الى حين تنتهي هذه الازمة.

ويأتي ذلك في ظل هذه الازمة الذي يعيشها المواطن في زمن الكورونا مما اضطر ليحجر نفسه هو وعائلته في المنزل، وفي الوقت نفسه هناك عدد كبير من المواطنين لا مال مُدّخر لديهم لكي يطعموا عائلاتهم فالكثير منهم يعمل بشكل يومي ان كان سائق تكسي او عامل في احد الشركات، الظروف جاءت قاسية عليهم ، فالخير من عند الله يأتي من أُناس يشعرون بأخوتهم.

للراغبين ب المساهمة من ابناء الخيام التواصل مع الرقم 78804538