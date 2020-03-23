ميرنا وليد - بيروت - شارك قبل قليل الممثل اللبناني ​طوني عيسى​، في زيان القربان المقدس في عمشيت، على نية انتهاء فيروس كورونا في المنطقة.

وشارك في الزياح رئيس بلدية عمشيت الدكتور طوني عيسى وزوجته بريجيت عيسى مع المونسينيور شربل انطون وفريق من البلدية، وأهالي منطقة عمشيت.

وجاب المشاركون في الزياح عمشيت حاملين القربان المقدس للسكان.

وكان طوني قد نفى مؤخراً لموقعنا خبراً تم تداوله عن "إصابته بفيروس كورونا مع إبنته ووالدته وهو في الحجر المنزلي بينما ابنته في مستشفى الحريري"، وقال طوني لموقعنا :"هذه فرصة لأنفي الخبر عبر موقعكم، فأنا لست متزوجاً، وليس لدي إبنة، والحمد لله على أنني بصحة جيدة، ولست مصاباً ب​فيروس كورونا​".



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصورة-هذا سبب مشاركة طوني عيسى في زياح القربان المقدس في عمشيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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