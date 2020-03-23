برونو طبال يدعو لدعم الصليب الأحمر اللبناني-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دعا الفنان اللبناني ​برونو طبال​ اللبنانيين إلى دعم الصليب الأحمر اللبناني الذي هو يوم في خط الدفاع الأول أمام فيروس كورونا، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، أشار فيه إلى أهمية وضرورة الدعم حالياً.

وقدم خلال الفيديو شرح تفصيلي عن التطبيق الذي يتمّ تحميله عبر الهواتف الذكية من أجل التبرع، وكيف يتمّ إنشاء حساب على هذا التطبيق وغيرها من المعلومات لتسهيل الموضوع على المواطنين.

وتفاعل المتابعون مع مبادرة طبال هذه بشكل لافت، إذ إثنوا على لفتته الإنسانية المهمة.

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