ميرنا وليد - بيروت - توفي ابن الممثل اللبناني ​صلاح صبح​ "​جهاد صبح​"، يوم أمس الأحد في أميركا أثناء تصديه للسارقين.

وأعلن عن الأمر والد الراحل عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وسيوارى جهاد الثرى في اميركا في موعد يحدد لاحقاً.

وأورد صلاح في ورقة النعوة :"نظراً للظروف الحالية وحفاظاً على صحتكم نعتذر عن تقبل التعازي سائلين الله أن لا يفجعكم بعزيز".

يذكر أن صلاح صبح من أبرز الوجوه المحبوبة التي أطلت على الشاشة اللبنانية، عمل لعقود عديدة في فرقة الممثل صلاح تيزاني "​أبو سليم​" وعُرف بدور البخيل من خلال شخصية "​شكري شكر الله​".

وتقدمت نقابة الممثلين في لبنان صلاح صبح بأحر التعازي "راجين من المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رحيل إبن صلاح صبح المعروف بشكري شكر الله بحادث مؤسف في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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