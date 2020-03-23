خاص الفن – عبد الرحمن أبو القاسم في المستشفى..وهذه حالته

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل السوري ​عبد الرحمن أبو القاسم​ إلى عارض صحي نقل على إثره إلى إحدى مستشفيات دمشق بشكل إسعافي.

ووفق المعلومات التي حصلنا عليها بشكل حصري، فإنها يعاني من نقص في الأوكسجين وتعب في القلب، إضافة إلى إصابته بماء في الرئتين سبّب ضيقاً من التنفس.

ومن المقرر أن يبقى في المستشفى عدة أيام حتى يتحسن وضعه الصحي.

وكان أبو القاسم قد أنهى الشهر الماضي أي شباط/فبراير مشاركته في مسلسل بعنوان "بروكار" مع المخرج محمد زهير رجب والعمل من تأليف سمير هزيم .

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