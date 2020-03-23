ربيع بارود يطرح أغنية خاصة عن "الكورونا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​ربيع بارود​ أغنية جديدة خاصة عن ​الكورونا​، من كلمات وألحان أحمد عبد النبي، وجّه فيها رسالة أمل بطريقة طريفة في ظل الظروف التي تمرّ بها البلاد وإلتزام المواطنين الحجر الصحّي في منازلهم.

ورغم أنه لم يمرّ يوم واحد على إطلاق هذه الأغنية إلا أنها لاقت أصداءً واسعة وإيجابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويغنّي ربيع في هذا العمل الذي قدّمه من منزله عزفاً على البيانو : " كان ناقصني الكورونا..ما بيكفي اللي حسدونا..غيمة انشالله رح بتمر.. ورح ارجع بوس عيونا..

محتار وقاعد بالبيت...عم بعتل همك.. رح جن وكسر هالحيط....مش قادر ضمك ".



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