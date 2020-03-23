ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ وظهرت فيه إبنتها الصغرى النورن وهي تعبّر عن اعتراضها وشعورها بالحزن وقد سُمع صوت الفضالة وهي تشير إلى أن سبب حزن إبنتها، هو عدم قدرتها على احتضانها.

وحاولت الأم إسترضاء إبنتها، موضحة أنه لا يمكن أياً منهما إحتضان الأخرى حالياً، كإجراء احترازي للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

بعض المتابعين تعرضوا للطفلة بالإنتقاد القاسي، وإعتبروا أنها تبالغ في إظهار الدلال، وأن هذا لا يليق بسنها.

ومما جاء في التعليقات: "حركاتها مو لايقة على عمرها أبداً"، و"حلو البنت تكون دلوعة بس لكل عمر دلع معين".

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كانت هذه تفاصيل خبر إنتقادات قاسية لإبنة إلهام الفضالة.. شاهدوا ماذا فعلت؟ بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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