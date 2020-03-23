شاكيرا تننقد حكام اوروبا: الكورونا سريع وأنتم بطيئون جدا



وجهت المغنية الكولومبية شاكيرا، من خلال فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لحكام اوروبا لبطئهم في اتخاذ إجراءات الوقاية من فايروس كورونا، ونشرت رسائل توعوية للحماية من الفايروس.



وأشارت إلى إن "العديد من البلدان إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطي الأولوية للاقتصاد على الصحة".

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وأضافت شاكيرا - حسب ما نقلته "billboard" - "تجربتي خلال الأسابيع القليلة الماضية في أوروبا هي أن الفيروس سريع للغاية والقادة بطيئون للغاية"، وأوصت شاكيرا - التي كانت أيضًا ناطقة باسم اليونيسف - بأن تعمل جميع البلدان مع منظمة الصحة العالمية فى خطة منسقة على مستوى العالم لمنع نمو الفيروس في البلدان التي لا يوجد فيها سوى حالات قليلة.