بالأسماء والتفاصيل: إيقاف تصوير 6 مسلسلات مصرية بسبب كورونا



توقف تصوير 6 مسلسلات مصرية لمدة أسبوع واحد فقط، حرصا على حياة النجوم والفنيين من انتشار فيروس كورونا. إقرئي أيضًا: بلاتينوم ريكوردز تطلق تتر مسلسل "بنات الملاكمة" مع قصي و MBC4 «MBC مصر» تطلق حملة إعلامية مكثفة تحت شعار «خليك في البيت»

وتامسلسلات هي "الاختيار" لأمير كرارة، و"الفتوة" لياسر جلال ومي عمر، و"ليالينا" لغادة عادل وإياد نصار، و"خيط حرير" للنجمة مي عز الدين، "سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق، ومسلسل "القمر آخر الدنيا" لبشرى. نيللي كريم Advertisements وبنفس الوقت أصرت شركة العدل جروب على استمرار تصوير مسلسلي "100 وش" لنيللي كريم وآسر ياسين، و"دهب عيرة" للنجمة يسرا، بعد تعقيم الاستديوهات والالتزام بقرارات نقابة المهن التمثيلية بفحص كل النجوم والفنيين وتوفير المطهرات قبل بدء التصوير، كما يواصل محمد رمضان ونور تصوير مسلسل "البرنس". غادة عبد الرازق يذكر أن مي عز الدين بدأت تصوير مسلسلها "خيط حرير" بوقت متأخر، وأعلنت صراحة أنها لن تبذل مجهودا ‘ضافيا للحاق بموسم دراما رمضان 2020، وأكدت أن المشاركة في الموسم الأشهر دراميا لم تعد هدفا لها، والقرار النهائي بموعد العرض سواء في رمضان أو خارجه، سيتم اتخاذه عقب الانتهاء من التصوير.



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