هيفاء وهبي تتبرع بـ20 مليون ليرة لمصابي كورونا وتشترط توزيعها بهذه الطريقة

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي تبرعها بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية، وذلك في برنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مرسيل غانم، وأعلنت هيفاء أن المبلغ الذي تبرعت به سيتم تقسيمها كالتالي: 10 ملايين ليرة لمستشفى بيروت الحكومي و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن أيضاً تبرعه بمبلغ 2 مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمحاربة فيروس كورونا، وتحدى كلاً من نجيب ساويرس وتامر مرسي وأحمد بهجت من رجال الأعمال المشاهير، كي يشاركوا في تحدي التبرع لوزارة الصحة المصرية.

لينك الفيديو :

https:--www.facebook.com-Ramadan-videos-229057054956225-

ونشر رمضان عبر حسابها على «فيسبوك» وإنستقرام فيديو له وهو يعلن تبرعه بالمبلغ ويدعو الله تعالى بأن يحفظ الجميع.

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وكان عدد كبير أيضاً من النجوم قد أعلنوا تبرعهم لصالح المصابين بفيروس كورونا، وكذلك دعم عدد من العائلات التي تأثرت بالعزل المنزلي مثل أصحاب المهن الحرة ومن يعملون باليومية وليس بالشهرية الثابتة ومنهم منى زكي التي أعلنت تبرعها لعدد كبير من الأسر، وكذلك أحمد السقا الذي أعلن دعمه وتكفله 70 أسرة، فيما أعلنت غادة عبدالرازق تكفلها بمائة أسرة، وتوجه كل منهم بالشكر للفنان الذي تحداه ومنحه فرصة التبرع بمبالغ مالية، في إطار الدعوة التي أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم «تحدي الخير».

عمرو يوسف من جانبه قبل التحدي، مؤكداً أنه سيتكفل بـ100 أسرة الشهر المقبل.

ونشر عمرو يوسف فيديو يقول به «القعدة في البيت حاجة صح جداً عشان كورونا متنتشرش، لكن القعدة في البيت صعبة على ناس كتير عشان أكل عيشهم... وقبلت تحدي شيكو وأمير طعيمة وأحاول أتكفل بـ100 أسرة الشهر ده وبنقل التحدي ليسرا وتامر حسني وأمير كرارة وأصالة وهند صبري».

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