بعد أن طالبه بالتبرع لضحايا كورونا.. نجيب ساويرس يحرج محمد رمضان

بعد أن طالب الفنان محمد رمضان المهندس نجيب ساويرس بالتبرع لضحايا كورونا في إطار تحدي الخير الذي خاضه عدد كبير من الفنانين مؤخراً، لاحظ ساويرس أن كثيرين يسألونه عن تبرعه القادم بعد تحدي رمضان، فرد عليهم ساويرس عبر «تويتر» بقوله «أرجو من كل إللي بيسألوني أو يطلبوا مني التبرع لأزمة الكورونا أن يبدأوا بنفسهم الأول، ويتبرعوا كل حسب مقدرته، أما أنا فمش هعلن على إللي اتبرعت بيه لأني ضد الإعلان وده بيني وبين ربنا بس، وارحمونا من التعليقات غير المفيدة».

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مما اعتبره البعض رداً محرجاً للفنان محمد رمضان الذي سبق وطالبه بالتبرع قبلها بأيام.

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يذكر أن محمد رمضان لم يتوقف عن تصوير مسلسله الجديد البرنس المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل. المسلسل يشارك في بطولته كل من نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم ‏سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من ‏النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي‎.

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