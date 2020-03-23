زوجة ادريس ألبا أصيبت بعدوى الكورونا منه: أردت البقاء معه

اعلنت زوجة النجم العالمي ادريس البا الذي اصيب الاسبوع الماضي بفيروس كورونا، أن نتيجة فحوصاتها ظهرت إيجابية، وانها التقطت العدوى.



وقال إنها رفضت الابتعاد عن زوجها المصاب وأضافت "اردت ان اكون معه".



وكان ألبا قد اعلن عن اصابته بالفايروس قبل ايام.



وقال في فيديو نشره عبر انستغرام، إنه لم يكن يعاني من اية عوارض، إلا أنه كان على اتصال بشخص تبين إصابته بالفايروس، فخضع للفحص وصدم بالنتيجة.

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وأشار إلى أنه يشعر بالسوء وإن زوجته ستخضع للفحص وقال إنهما أخبرا عائلتيهما ويحظيان بدعم معنوي، إلا أنهما يقيمان في الحجر المنزلي. ونصح الجميع بعدم الاستهتار لأن حامل الفايروس لا تظهر عليه علامات المرض لذا تسهل العدوى.



يذكر أن أول ممثل أعلن إصابته بالكورونا كان الممثل توم هانكس الذي أصيب وزوجته خلال وجودهما في أستراليا.

