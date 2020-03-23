- 1/2
- 2/2
دعت الفنانة رانيا يوسف الغائبة عن ماراثون رمضان 2020 إلى منع تصوير أي عمل فني لمدة أسبوعين كاملين التزاما باجراءات الدولة المصرية الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقالت رانيا في لقاء هاتفي مع برنامج The Insider بالعربي: “طبعا أنا مع قرار وقف المسلسلات لمدة 15 يوم ،احنا بنقول الـ 15 يوم دول أصعب 15 يوم في الفيروس.
رانيا يوسف
وأضافت: محدش هيحب يعدى اهله ولا أهل بيته ولا عياله، حيث أكدت اه صحيح اكل عيش الناس وكل حاجة بس الناس تقف على رجليها بدل ما تموت، مافيش حل تاني.
وسبق أن نفى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ما تردد عن قرب صدور قرار رسمي بإلغاء تصوير مسلسلات رمضان 2020، مؤكدا أن البيان الصادر عن النقابة وضع عدة خطوات احترازية لمنع تفشي المرض، ولكن لا توجد نية لتكرار قرار النقابة اللبنانية بوقف التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف لصناع دراما رمضان: أوقفوا التصوير كي لا تموتوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.