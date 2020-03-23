ردا على تحدي الخير .. صابر الرباعي : ” ما تبرعت به بيني وبين خالقي “

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 03:54 مساءً - نشر الفنان التونسي ” صابر الرباعي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة لها وأرفقها برسالة علق فيها على تحدي الخير الذي شارك فيه عدد من نجوم الفن والرياضة في الوطن العربي .

وذلك لمساعدة الأسر المتضررة من العزل وحظر التجول القائم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ومستشفيات العزل الصحي للمرضى .

حيث أشار صابر الرباعي في تعليقه إلى رفضه الإعلان عن تبرعاته أو ما يقوم به لأن ذلك شئ بينه وبين الله فقط فكتب قائلا : ” إلى من يهمه الأمر .. الرجاء من أصحاب التعليقات الفارغة أن يوفروا على أنفسهم عناء الكتابة والكلام ويبدأوا بأنفسهم بالتبرع قبل أي أحد كل حسب امكانياته ” .

وتابع : ” لكني لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خالقي .. ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها ولن يزايد عليا أحد في حبي لبلدي ولشعبه ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث ” .