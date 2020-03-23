أمل عرفة: وسواس كورونا لم يدخل حياتي. وهذا ما أفعله للوقاية منه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تنتهِ النجمة السورية أمل عرفة بعد من تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع شيكاغو" إخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض بالتعاون مع تطبيق وياك، والذي من المفترض عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وفي تصريح خاص لموقع فوشيا قالت النجمة السورية إن العمل يتناول قصة حب رائعة بين فتاة وشاب في الستينيات ويقدم أحداثا مشوقة في الحب والسياسة والفن والشغف بين شخصيّتي "ميرامار" و"مراد". مضيفة أن زمن الستينيات سيتصل بزمننا الحاضر مع أبطال هذه المرحلة ومنهم "سماهر" التي تؤدي شخصيتها أمل عرفة.

وكشفت عرفة أن الشخصية تمثل بشكل أو بآخر تردي كل المفاهيم والقيم المختلفة من العائلة إلى الفن إلى الحب. وأوضحت أن "سماهر" هي "ميرامار" الزمن الحاضر بكل ما وصلنا إليه من رداءة بالمفاهيم والقيم لنراها كيف تصل إلى بيع فنها وعقلها إلى الشيطان من أجل علاج أخيها "يوسف - وائل رمضان" بطل هذه المرحلة أيضا والذي يتبنى بكل نبل وإخلاص قضية التحقيق في مقتل ميرامار في الستينيات وحل ألغازها.

وأضافت أن "سماهر" ستشارك في كشف غموض وملابسات جريمة قتل ميرامار والتي حملوها اسم"ميرامار" وأطلقوه عليها اسما فنيا لتكون نجمة غناء، وتصبح هذه إحدى المشكلات السيئة التي ستجعل سماهر تنزلق في عوالم غريبة.

وحول الملامح العامة للشخصية قالت النجمة عرفة أن "سماهر" شخصية من قاع مظلم في زمننا الحاضر وباختصار هي ضحية ظرفها وحلمها المبتور.

ورأت الفنانة المتألقة أن "سماهر" هي الشخصية الأكثر جرأة من بين شخصيات عديدة قدمتها في الدراما، آملة أن يكون تبني سماهر كاملا لديها كممثلة، ومتمنية أن يتم أخذ العبرة من سلوكها وطريقة حياتها التي باعتها للشيطان حين عرض العمل ورؤية ما تقدمه هذه الشخصية من سلوك ومن طريقة حياة.

حارس القدس

لن يكون مسلسل "شارع شيكاغو" هو الوحيد للفنانة أمل عرفة في رمضان المقبل؛ إذ أنهت تصوير دورها في مسلسل "حارس القدس" تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وحول مشاركتها بهذا العمل قالت عرفة إنها تؤدي شخصية "ريما" وهي سيدة متزوجة في روما وقد حرمت من الإنجاب وتعاني من زواج غير مستقر، وفي المقابل هي مدللة المطران إيلاريون كبوتشي الذي عرفته في حلب منذ سنوات، وتوطدت علاقتها به في روما.

وأضافت أن الأحداث تدور حتى تحرير حلب لتفقد ريما صبرها وتقرر الانفصال عن زوجها والعودة إلى حلب لتتحول إلى عين المطران في حلب وتنقل إليه أدق تفاصيل قسوةَ ما بعد الحرب على البشر وعلى الحجر، إضافة إلى نقلة نوعية في أمومتها.

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الحجر الصحي بسبب كورونا

وحول ما يجري مؤخرا من حجر صحي طوعي وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قالت النجمة أمل عرفة إن الوسواس من هذا الفيروس لم يدخل إلى حياتها ولا حياة عائلتها لكنها تتعامل مع الموضوع بحرص وجدية.

وكشفت أن أبرز إجراءاتها التي اتخذتها ضمن منزلها هي إلزام ابنتيها بالبقاء في المنزل على الأقل لعشرة أيام متتالية مقبلة يقضونها معا بين التعقيم، والقراءة، ومشاهدة الأفلام، والطهي واللعب ومع ذلك يتسلل الملل أحيانا إلى حياتهم.

ولدى سؤالنا عن كيفية قضائها وقتها والاحتفاء بها في عيد ميلادها وعيد الأم المتقاربين جدا في الأيام قالت عرفة بأن يوم ميلادها مرّ بشكل طبيعي لكن ابنتيها أصرّتا على مفاجأتها مثل ما تفعلانه كل عام وقررتا الاحتفاء بها في يوم واحد بيوم ميلادها وعيد الأم.

كفالة 5 عائلات سورية

يشار إلى أن عرفة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها ستتكفل بخمس عائلات سورية محتاجة لمدة شهر داعية كل من يستطيع أن يقدم مساعدة من زملائها أن يبادر إلى تقديم العون واثقة أنهم لن يتوانوا عن المشاركة في المعونة كلّ حسب قدرته.

ونوّهت الفنانة إلى أن الكثيرين لا يستطيعون البقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد بسبب حاجتهم إلى العمل ومساعدة عائلاتهم وتلبية احتياجات أسرهم.

وقالت أمل عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك إنها تنتظر أيضاً مبادرات من أصحاب رؤوس الأموال، مؤكدة أن إعلانها هذا ليس مفاخرة إنما العمل على نطاق أوسع وعبر جمعيات ومؤسسات متخصصة؛ لأن المبادرات الفردية لن تجدي نفعا. وانتقدت بشدة تجار الأزمة السورية قائلة "منكم لله فيما أوصلتم السوريين إليه من فقر وعازة".