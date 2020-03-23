كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 02:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم الإثنين أنباءا عن وفاة الفنان المصري ” محمود ياسين ” بعد تداولها من جانب بعض الصحفيين .
وهو الأمر الذي دفع نقيب المهن التمثيليلة في مصر الفنان ” أشرف زكي ” للخروج بتصريحات صحفية لنفي هذه الشائعة .. كما أكد على إنه لم تصله أي أخبار أو تفاصيل من أبناء محمود ياسين .
ومن ناحية أخرى كشف ” عمرو محمود ياسين ” نجل الفنان محمود ياسين عن أن والده بخير ويتواجد حاليا في المنزل ويتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما أشيع عن تدهور صحته .
فنشر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا قال فيه : ” الوالد بخير الحمدلله .. وربنا يهدي مروجي الشائعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحة .. الحكايه أصلا مش مستحملة ضغوط نفسية من كل الاتجاهات ” .
يذكر أن الفنان محمود ياسين يعاني من مرض الزهايمر بسبب بسبب انسداد في بعض شرايين المخ منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة .. وكانت قد كشفت زوجته الفنانة ” شهيرة ” من قبل أن الزهايمر الذي أصابه غير شرس حيث إنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم باستمرار .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وفاة الفنان المصري ” محمود ياسين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.