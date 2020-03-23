شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” سهير البابلي “

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 02:54 مساءً - نشر المخرج ” عمر زهران ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو للفنانة ” سهير البابلي ” في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب عن الوسط الفني .

وظهرت سهير البابلي في مقطع الفيديو من داخل منزلها وهي توجه رسالة إلى محبيها وجمهورها بضرورة إتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومنها تجنب القبلات والأحضان .

فقالت : ” يالا يا حبايبي كل شوية بوس ولو مبوسناش نتخاصم .. لأ اوعوا تتخاصموا والله يا ولاد لو اتخاصمتوا علشان مبوستش أوعوا .. أنا في بيتي ممنوع وولادي وولاد ولادي ممنوع البوس والأحضان .. أعملوا أي حاجة إلا البوس بسبب الكورونا ” .