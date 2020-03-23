شاهد .. صورة نادرة لوالدة دينا الشربيني

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 02:54 مساءً - نشرت الفنانة ” دينا الشربيني ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة نادرة لوالدتها بالأبيض والأسود وجهت لها من خلالها رسالة بمناسبة عيد الأم .

فكتبت دينا الشربيني في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل سنة وانت طيبة .. كل سنة وانت معانا .. كل سنة وانت أجدع وأطيب وأحلى أم فى الدنيا .. أنا واخواتى من غيرك ولا حاجهة.. صعب أوى أقدر اعبر عن الحب اللي جوايا ليكى ” .

وتابعت : ” انت حبيبتى .. أمى الحنينة الطيبة اللي بتضحكنا من غير ما تقصد اللي قلبها وجعها علينا طول الوقت انا واخواتى ..عمرى ما هقدر اردلك اللي عملتيه وبتعمليه علشانا .. ربنا يخليكى لينا .. أنا مقدرش أعيش من غيرك .. بحبك يا امى ” .

وأضافت دينا الشربيني : ” أكيد اللي أنا كتبته لأمى من قلبى ده كلكم حاسينه لأمهاتكم هما عاشوا علشانا وجه الوقت اللي نعيش فيه علشانهم ..ارجوكم عايزين عيد الأم الجاى يكونوا أمهاتنا وسطينا وربنا يارب يخليهم لينا .. احموا نفسكم من المرض علشان تحموهم .. ربنا يخلى كل الأمهات لولادهم يارب ” .

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واستكملت : ” امهاتنا سهروا وتعبوا وعاشوا طول عمرهم علشان يحمونا ودلوقتى جه دورنا علشان نحميهم .. لو سمحتوا لازم كلنا نخاف على أهالينا أكتر من نفسهم علشان هما عاشوا طول عمرهم خايفين علينا أكتر من نفسنا .. اللهم احفظ لنا أمهاتنا واجعلهم أسعد خلقك يا رب العالمين .. ربى اسعد امهاتنا عدد ما ضخ قلبهما وعدد ما رمشت أعينهم وابعد عنهما كل سوء يا الله ” .

واختمتمت دينا رسالتها قائلة : ” يارب لا تحرمنا من أمهاتنا وأبائنا فلا يعوضنا شئ عنهم واجعل البسمة لا تفارق شفتاهم أبدا .. يارب أطل بعمر أمهاتنا وأبائنا والبسهما ثوب الصحة والعافية ولا ترينا فيهم أى مكروه اللهم آمين .. كل سنة وكل أم طيبة وكل سنة وكل شخص فقد أمه ربنا يصبره و يرحمها و يعيش ببركة دعاها ” .