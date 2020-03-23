صابر الرباعي يرفض الكشف عن تبرعاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صرح الفنان التونسي صابر الرباعي أنه يرفض الكشف عن تبرعاته للأسر المتضررة من العزل الاجتماعي بسبب فيروس “كورونا”.

الفنان التونسي كتب: “إلى من يهمه الأمر، الرجاء من أصحاب التعليقات الفارغة أن يوفروا على أنفسهم عناء الكتابة والكلام ويبدأوا بأنفسهم بالتبرع قبل أي أحد كل حسب امكانياته، لكني لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خالقي”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها ولن يزايد عليا أحد في حبي لبلدي ولشعبه، ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث”.

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وكان عدد كبير من نجوم الفن قد شاركوا في “تحدي الخير”، وهو التحدي الذي أطلقته جمعية رسالة الخيرية، وذلك لنجدة المتضررين من السيول ومستشفيات العزل الصحي لمرض فيروس كورونا.

ومن بين الفنانين الذين شاركوا في التحدي كل من أحمد السقا، ومنى زكي، وأمير كرارة، وأنغام، وناهد السباعي، وتامر حسني، وعمرو يوسف، ومحمد رمضان، وغادة عبدالرازق، وهند صبري، وفيفي عبده، وغيرهم.

وكانت زوجة الفنان التونسي صابر الرباعي قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاده، وحرصت على تهنئته بشكل رومانسي عبر صورة مميزة جمعتهما من أجواء نزهة ثلجية ممتعة.

زوجة الرباعي أرفقت الصورة بتعليق غازلت فيه زوجها، كتبت فيه: «كل عام و أنت لقلبي مصدر الفرح عيد ميلاد سعيد يا غالي ربي يحفظك لنا»، حيث تفاعل متابعو زوجة النجم التونسي مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها الرباعي بعيد ميلاده متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، وللزوجين حياة سعيدة مليئة بالحب الدائم.