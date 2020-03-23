فيفي عبده تشارك في «تحدي الخير» لمحاربة كورونا بالحجاب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قبلت الفنانة المصرية فيفي عبده تحدي الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة هند صبري للمشاركة في “تحدي الخير”، الذي شارك به عدد كبير من نجوم الفن، وهو التحدي الذي أطلقته جمعية رسالة الخيرية، وذلك لنجدة المتضررين من السيول ومستشفيات العزل الصحي لمرض فيروس كورونا.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه مرتدية الحجاب، مشيرة إلى أنها ستتكفل بـ 100 اسرة.

فيفي قالت: “أنا قبلت تحدي حبيبتي غادة عبد الرازق @ghadaabdelrazek وهند صبري @hendsabri في تحدي الخير و ان شاء الله هتكفل ب ١٠٠ اسره و بتحدي يسرا، الهام شاهين، أحمد السقا، غادة عادل، نيللي كريم، نادية الجندي و نبيلة عبيد”.

وكان عدد كبير من نجوم الفن قد شاركوا في “تحدي الخير”، ومنهم أحمد السقا، ومنى زكي، وأمير كرارة، وأنغام، وناهد السباعي، وتامر حسني، وعمرو يوسف، ومحمد رمضان، وغادة عبدالرازق، وغيرهم.

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وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مملكة الغجر” وهو من بطولة حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية.

يذكر أن الفنانة المصرية فيفي عبده قد تعرضت لأزمة نفسية في نهاية العام الماضي بعد وفاة شقيقتها إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة.

وكشفت فيفي عبده، سر عدم إقامتها عزاء لشقيقتها قائلة: «مقدرتش أعمل عزاء لأختي لأنني لست في حالة تسمح لي بالوقوف لأخذ العزاء، وأهلي عملوا لها العزاء في بلدنا في نفس اليوم، وأنا كنت موجودة لحد الترب، لأني كانت نفسيتي تعبانة جدًا لإن شهرين متواصلين كان صعب جدًا أشوف أختي وهي بتودع الدنيا وربنا يشفي كل مريض ويصبر كل مبتلئ، والحمد لله ربنا أخد وديعته».