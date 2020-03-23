هند البحرينية تعلن شفائها من فيروس «كورونا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة هند البحرينية شفائها من فيروس “كورونا”، وذلك بعد أن كانت قد أصيبت به منذ عدة أيام.

الفنانة البحرينية أعلنت هذا الخبر السعيد لجمهورها، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

فقد ظهرت الطبيبة في المقطع وهي تخبر هند بأن نتيجة التحليل سلبية، لتقفز الفنانة البحرينية من السعادة وتشكر الطبيبة، لافتة إلى انه ستغادر المستشفى وتعود لمنزلها.

وكانت الفنانة هند البحرينية قد صدمت جمهورها منذ عدة أيام بإعلان إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت أنها خضعت لتحليل فيروس كورونا، عقب عودتها من رحلة أوروبية، وأكدت النتائج إصابتها بالمرض، ودخلت مباشرة الحجر الصحي في إحدى المستشفيات في البحرين.

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الفنانة البحرينية طمأنت جمهورها بأن حالتها ليست خطيرة، حيث لا تعاني من أي أعراض للمرض، ومن المتوقع أن تعود لمنزلها خلال أيام قليلة.

هند وجهت رسالة لجمهورها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “شكرا لكل محبيني اللي تمنو لي الشفاء العاجل أحبكم والله يحفظكم ويحميكم من كل مكروه.. وشكرا لكل اللي مايحبوني بعد صرت حديث حسابات السوشل ميديا اليوم من وراهم”.

وأضافت: “شكرا لكل شخص سال عني وتمنالي الشفاء العاجل سواء باتصال او مسج او تعليق في انستغرام.. شكرا لكم جميع.. كل ما احتاجه بهذي الظروف هو حبكم ودعواتكم”.