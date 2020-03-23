توقف تصوير مسلسل هيفاء وهبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توقف تصوير مسلسل النجمة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبى، والذي يحمل اسم “أسود فاتح”، والمقرر أن تنافس به في شهر رمضان القادم 2020، وجاء ذلك بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وتم تصوير معظم أحداث المسلسل في دولة لبنان، وذلك رغم حرص الأبطال وفريق العمل على ارتداء الكمامات والتعليمات التي أكدت عليها وزارة الصحة اللبنانية إلا أن التصوير توقف حتى نهاية الشهر الجارى.

ويشارك في بطولة مسلسل “أسود فاتح”، روجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل “لعنة كارما” مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته فارس رحومة وزكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل “الواد سيد الشحات” مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.