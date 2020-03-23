فيروس كورونا يعيد سهير البابلي للواجهة بعد غياب طويل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، نشر المخرج عمر زهران مقطع فيديو حديث للفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي.

الفنانة المصرية حرصت خلال المقطع على توعية جمهورها بفيروس كورونا، حيث نصحتهم بمنع الأحضان والقبلات، حتى لا يساعد ذلك في انتشار المرض.

سهير قالت: “يا حبايبي مش عايزة كل شوية بوس ولو ما بوسناش نتخاصم، لأ أوعوا تتخاصموا، أنا في بيتي ممنوع البوس والأحضان علشان كورونا”.

وكانت الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي قد تعرضت منذ ما يقرب من عام لأزمة صحية شديدة دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، إلا أنها خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية.

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الفنانة إسعاد يونس حرصت على زيارة سهير البابلي في منزلها بعد خروجها من المستشفى، ونشرت مقطع فيديو من الزيارة، ظهرت خلاله سهير بحالة صحية جيدة.

وأكدت نيفين الناقوري، ابنة سهير البابلي، أن والدتها بصحة جيدة وأنها في المنزل، وليست مصابة بأي أمراض خطيرة كما أشاع البعض.

وكشفت أن والدتها تعرضت لبعض الإجهاد، فتم نقلها إلى المستشفى، وتم عمل اللازم لها، وخرجت في اليوم الثاني، لافتة إلى أنها أصبحت بصحة جيدة وتلقي النكات عليهم بالمنزل.