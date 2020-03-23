نقيب الفنانين ينفي أنباء وفاة محمود ياسين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا حول وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عن الحياة.

الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نفى كل ما تردد عن وفاة الفنان محمود ياسين، مؤكداً أنه لم تصله أي أخبار أو تفاصيل من أبناء الفنان الكبير بخصوص هذا الأمر، وشدد على أن الخبر لا يتعدى الشائعة.

وكانت قد ترددت أنباء، منذ ما يقرب من عام، حول إيداع الفنان المصري الكبير محمود ياسين مصحة علاجية.

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أسرة الفنان المصري المكونة من زوجته الفنانة شهيرة وابنته الفنانة رانيا محمود ياسين وابنه الفنان عمرو محمود ياسين، عبروا عن استيائهم الشديد من هذه الأنباء، وأصدروا بيان نفوا من خلاله صحة كل ما تردد حول هذا الأمر.

والفنان محمود ياسين من مواليد 2 يونيو عام 1941، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 78 عاما، وهو له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

ومحمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.