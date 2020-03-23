وفاة والدة محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت والدة محمود فايز، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق بعد معاناة مع المعرض.
محمود فايز كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لا إله إلا الله ولاحول ولا قوه إلا بالله توفيت فجر اليوم أمي الغالية بعد رحله مع المرض.. البسمة الجميلة الدعوة الطيبة القلب الكبير”.
مدرب مصر السابق أضاف، ” للأسف أنا بره مصر ومش عارف أرجع ربنا يصبرنا ويربط علي قلبي ويغفر لها ويرحمها ويرزقها الجنة فوالله اديتنا الجنة في حياتها” .
فايز عضو الجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر، كان قد أعلن في وقت سابق تبرعه براتب أربعة عائلات تأثر دخلها بفيروس كورونا القاتل، والذي انتشر مؤخراً في معظم دول العالم.
محمود فايز عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك :” stayhomechallenge ما النشر إلا للتشجيع ليس لتفاخر ولا تباهي... فالفضل كله من الله ولله... وما نحن إلا أسباب يستخدمنا سبحانه حتي يفك الكرب سأتحمل مصاريف اربع عائلات (اعرف ظروفهم شخصياً) تأثروا سلبياً بعد موضوع كورونا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه”.
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