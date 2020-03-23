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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فوز العتيبي إحدى شهيرات مواقع التواصل تنشر مقطعاً جريئا يجمعها مع زوجها والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
ظهرت السعودية فوز العتيبي، إحدى شهيرات مواقع التواصل، في مقطع جريء يجمعها مع زوجها على السرير، وهو يداعبها ويقبلها؛ ما أثار ردود فعل غاضبة تجاهها من جانب متابعيها وآخرين.
وظهرت العتيبي التي نشرت المقطع عبر ”تويتر“، في حالة حميمية وعاطفية مع زوجها على السرير، الذي يبدو أنه داخل شاحنة للرحلات“، خاصة وأنها تحدثت في التغريدة عن رحلة وصفت استمتاعها بها مع زوجها.
وأرفقته بتعليق قائلة: ”هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا أنفسنا فيها أيام كانت قضيتنا بالمحكمة شكرا للقدر اللي سمح لنا أن نحققها“.
وكانت فوز العتيبي أثارت جدلا حادا في وقت سابق حينما تحدثت بشأن زواج القاصرات، بقولها إنها مع أي فتاة ترى نفسها مهيأة للزواج وتريد إقامة علاقة حتى لو كانت تحت السن القانونية، مستشهدة بمواطنتها الفتاة رهف القنون لأنها ساهمت في تغيير رأيها بعدما رأت نضجها العقلي والجسدي.
واشتهرت فوز العتيبي، على منصات التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها بجانب توفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي؛ ما جعلها محط أنظار المتابعين.
هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا نفسنا فيها ايام كانت قضيتنا بالمحكمة شكراً للقدر اللي سمح لنا نحققها ♥️ pic.twitter.com/2hYp6m1CB0— فوز العتيبي (@zooztox)
هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا نفسنا فيها ايام كانت قضيتنا بالمحكمة شكراً للقدر اللي سمح لنا نحققها ♥️ pic.twitter.com/2hYp6m1CB0— فوز العتيبي (@zooztox) March 22, 2020
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