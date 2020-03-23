Mar 23, 2020
بعد انتشار إشاعة وفاة الفنان القدير محمود ياسين في الساعات الماضية، نفى إبنه السيناريست عمرو ياسين هذه الأخبار جملة وتفصيلاً.
وأكد عمرو محمود ياسين في تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، أن والده يتمتع حاليًا بصحة جيدة ويتواجد في المنزل، ولا صحة لما أشيع عن تدهور صحته ووفاته في الساعات الماضية.
وما زال محمود ياسين غائبًا عن جمهوره منذ سنوات، بعد أن كان آخر ظهور فني له قبل 7 سنوات من خلال فيلم “جدو حبيبي”، ثم جاءت بعدها أقاويل الاعتزال بسبب ظروفه الصحية وعدم قدرته على المشاركة في أية أعمال فنية.
من جهة أخرى، يعكف عمرو محمود ياسين على كتابة سيناريو مسلسله الجديد “ونحب تاني ليه” للنجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، إنتاج شركة سينرجي، إخراج مصطفى فكري، حيث يعد هذا العمل هو التجربة الثانية لعمرو محمود ياسين في دراما رمضان بعدما شارك في كتابة الجزء السادس من مسلسل “ليالى الحلمية” مع أيمن بهجت قمر.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة وفاة الفنان المصري القدير محمود ياسين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.