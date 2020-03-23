ما حقيقة وفاة الفنان المصري القدير محمود ياسين؟

بعد انتشار إشاعة وفاة الفنان القدير محمود ياسين في الساعات الماضية، نفى إبنه السيناريست عمرو ياسين هذه الأخبار جملة وتفصيلاً.

وأكد عمرو محمود ياسين في تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، أن والده يتمتع حاليًا بصحة جيدة ويتواجد في المنزل، ولا صحة لما أشيع عن تدهور صحته ووفاته في الساعات الماضية.

وما زال محمود ياسين غائبًا عن جمهوره منذ سنوات، بعد أن كان آخر ظهور فني له قبل 7 سنوات من خلال فيلم “جدو حبيبي”، ثم جاءت بعدها أقاويل الاعتزال بسبب ظروفه الصحية وعدم قدرته على المشاركة في أية أعمال فنية.

من جهة أخرى، يعكف عمرو محمود ياسين على كتابة سيناريو مسلسله الجديد “ونحب تاني ليه” للنجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، إنتاج شركة سينرجي، إخراج مصطفى فكري، حيث يعد هذا العمل هو التجربة الثانية لعمرو محمود ياسين في دراما رمضان بعدما شارك في كتابة الجزء السادس من مسلسل “ليالى الحلمية” مع أيمن بهجت قمر.