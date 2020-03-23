هل استغلت هيا الشعيبي نزاع أصالة وأحلام لكسب ود الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت جميع المواقع الإخبارية يوم أمس بفيديو للفنانة الكويتية هيا الشعيبي خلال لقاء أجرته مع الإعلامي السعودي هشام الهويش ضمن برنامج "كاربول كاريوكي".

وظهرت الشعيبي وهي تقلد الفنانة الإماراتية أحلام مع توجيه كلمات حب كبيرة لها، وفي الوقت ذاته سخرت من الفنانة السورية أصالة نصري، وذلك في طريقة منها للتضامن مع الأولى ضد الأخيرة في خلافاتهما التي وقعت مؤخرا.

وانتشر الفيديو بشكل واسع وتداوله الجمهور مُعلقا عليه؛ إذ أثنى بعض منه على الشعيبي لاتخاذها موقفا إلى جانب الفنانة أحلام، إلّا أن بعضه الآخر رأى أنه لا يحق لها التدخل في خلاف لا ناقة لها فيه ولا جمل، كما لا يحق لها السخرية من الفنانة السورية.

في المقابل، استذكر الكثيرون خلافا قديما وقع بين الشعيبي وأحلام، وذلك بعد تقليد الأولى للأخيرة بطريقة كوميدية في إحدى حلقات برنامج واي فاي، حيث خرجت حينها أحلام وردت على مشهد التقليد قائلة: "إن برنامج هيا مصيره الفشل وأنه يركز على تقليدها لكي ينجح وأنها الملكة ولا يمكن تقليدها، مؤكدة لا يستطيع أحد أن يكون مثلي في شتى الأحوال".

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وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من تعليق أحلام خلال استضافتها عبر برنامج مجموعة إنسان على فيديو تقليد هيا الشعيبي لها قبل ما يقارب العام، وإجابتها عن سؤال هل أعجبها بنعم، إلا أن الكثيرين حينها رأوا أن ضحكة الفنانة الإماراتية كانت غير حقيقية، وأن ردها جاء اختصارا للمهاترات ليس إلا، حيث بدت حركات جسدها وكأنها غير راضية عن هذا التقليد.

هذه الأمور جعلت بعض من المتابعين يرى أن هيا الشعيبي حاولت كسب ود وثقة أحلام من جديد بسخريتها من الفنانة السورية أصالة نصري، عن طريق استغلال هذا الخلاف واللعب على هذا "الحبل" على حد قولهم، وهو أمر مرفوض كليا، لا سيما أن لا خلاف يجمعها بالفنانة السورية أصالة نصرى.

وعلق آخرون أن علاقة أحلام والشعيبي كان بها بعض المناوشات، إلا أنها بالنهاية أصبحت جيدة نوعا ما، لذلك من الممكن أن تعود علاقة أصالة وأحلام إلى سابق عهدها، وبذلك ستكون الشعيبي بموقف لا تحسد عليه.