إيقاف تصوير مسلسل "بورتريه" بسبب كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت شركة إيمار الشام للإنتاج الفني ليل أمس الأحد إيقاف تصوير مسلسل "بورتريه" تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم سلكا.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه وحرصا على سلامة الفنيين والفنانين قررت الشركة التعليق المؤقت لتصوير مسلسل "بورتريه" انسجاما مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة السورية درءا لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، تشويقي، حول قصة حب بين "ريما" و"حازم"، تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف غير اعتيادية، لكن هذه القصة ستثقلها أحقاد ماض عائلي مشترك بينهما، لم يكونا يعلمان عنه شيئا، وسيلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.

وتمضي أحداث العمل لتبين ما إذا أمكن لحب نقي أن يزيل رواسب الماضي بين العائلتين، ويداوي جروحه الغائرة، أم سيتحول إلى سيل جارف يدمر كل ما يحيط بالعاشقين، بسبب لعنة الحب السابق الذي لم يكتمل.

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وكانت إيمار الشام أعلنت في بيان صحافي مع انطلاق تصوير العمل أنها تراهن على مقترح حكائي وفني جديد، من خلال سردية جديدة للأحداث، يقدمها تليد الخطيب في أول نص تلفزيوني يكتبه بالكامل، بعد حضور لافت حققه في عدة نصوص سينمائية، كما تعول الشركة على مقترح بصري جديد للمخرج باسم السلكا، في أول تجاربه الإخراجية التلفزيونية الطويلة، بعدما خاض تجارب إخراجية سابقة، نجح عبرها بلفت النظر لموهبة شابة دؤوبة كان آخرها مسلسل "العميد".

كذلك راهنت الشركة على تقديم وجوه سورية شابة تدفع بهم لدائرة الضوء خاصة وأن أحداث العمل تسير بمستويين زمنيين مختلفين، عبر إسناد أدوار أساسية لهم، كالممثلة الشابة ترف التقي بدور "ريما"، والممثل الشاب هافال طلحت حمدي الذي يؤدي دور "حازم"، إلى جانب فنانين من نخبة نجوم الدراما السورية منهم فادي صبيح، مديحة كنيفاتي، جلال شموط، سيف الدين السبيعي، أكثم حمادة ونوار يوسف.

كما يضم العمل على قائمة أبطاله كلا من يزن خليل، وجفرا يونس، وريم زينو، وتولين البكري، ومريم علي، وأمية ملص، ومحمد خاوندي، ونادين قدور، وسارة الطويل، وديما الحايك، وإيناس زريق، ورضوان قنطار، والفنانين القديرين سليم صبري ونجاح سفكوني.