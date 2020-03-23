كورونا يجبر سهير البابلي على الظهور بعد غياب.. شاهدي كيف أصبحت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة المصرية سهير البابلي جمهورها بظهور غير متوقع بعد غياب طويل عن الساحة الفنية لتوجه رسالة مهمة بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وظهرت البابلي في فيديو من داخل منزلها، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحث فيه متابعيها على تجنب القبلات خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الوباء المنتشر.

وقالت النجمة القديرة في الفيديو: "يالا يا حبايبي مش عايزة كل شوية بوس، ولما بوسناش نتخاصم لا أوعوا تتخاصموا، والله لو اتخاصمتوا عشان مبوستوش.. اوعوا".

وأضافت البابلي: "أنا في بيتي ممنوع.. ممنوع كل حاجة.. ولادي وولاد ولادي ممنوع البوس.. اعملوا أي حاجة إلا البوس بسبب الكورونا".

وبدت علامات كبر السن ظاهرة على ملامح البابلي، ولفتت نظر جمهورها رعشة يدها، لكنهم أثنوا على ملابسها الأنيقة ودعوا لها بدوام الصحة والعافية.

وعبر متابعون عن اشتياقهم لأعمالها الفنية ووصفوها بأسطورة الكوميديا وشكروها على خوفها عليهم ونصيحتها رغم كبرها في السن.

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يذكر أن سهير البابلي ولدت في محافظة دمياط عام 1935، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية ثم معهد الموسيقى.

ولها العديد من الأعمال الدرامية المميزة وكان أبرزها: بكيزة وزغلول، مع الفنانة إسعاد يونس، وتاريخها الفني كبير؛ إذ قدمت العديد من الأدوار المميزة على المسرح، وقدمت مسرحية "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي"، وشاركت في بطولة مسرحية مدرسة المشاغبين و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف" و"بكيزة وزغلول"، بالإضافة الى أنها قدمت زهاء 42 فيلما خلال مسيرتها الفنية.

واعتزلت سهير البابلي الفن في نهاية التسعينيات إلا أنها عادت للتمثيل بالحجاب من خلال مسلسل "قلب حبيبة" في 2005.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة، ووفاة 4 حالات حتى الآن.