الرابر سامبو وبمبو يطرحان أغنية جديدة مصورة في عيد الأم

طرحا مغني الراب سامبو والمطرب مصطفى بمبو اغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بعنوان امي بالتزامن مع عيد الام في مصر الموافق 21 مارس، وقد حققت الاغنية 8 الاف مشاهدة على صفحتهم على الفيس بوك بعد دقائق من نزولها، والأغنية كلمات: اسماء شحاته وسامبو، ألحان سامبو، توزيع tower Beatz تاور بيتز وهي شركة متخصصة في انتاج الموسيقى الاحترافية، وتم عمل الماستر في دبل سيفين استوديو، مكس واخراج احمد رأفت.

"امي" هي اغنية تنتمي الى نوعية اغاني الراب المختلط بالطرب الصوفي وتقول كلماتها: امي من يوم ولادتي ايدك سانده كفي.. مهما قولت كلام كتير برده مش هاوفي.. يا ضحكة بتهون عليا وبنسي اني بقيت كبير.. في حضنك ببقي مبسوط ومن الفرحه هتطير.. واقفة زي الجبل شايلة عني كتير.. وان تهت في الحياة حضنك هو الدليل.

وقد صرح مغني الراب سامبو: انا سعيد جدا بالتعاون الاول ليا مع بمبو في اغنية نهديها الى كل ام مصرية اصيلة، وكشف سامبو عن اصل تسميتهم بهذه الاسماء: انا اسمي الحقيقي احمد سالم واصحابي في السويس كانوا بيقولولي "سامبو" واشتهرت بيها، اما "بمبو" فهو مصطفى عبد النبي طالب بمعهد الموسيقى العربية واشتهر بالاسم ده من تعامله مع فناني الاندر جراوند بوسط البلد.

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وفيما يتعلق بفكرة الاغنية قال سامبو، "حبينا نجمع الراب مع الطرب عشان نكسر مود الأغنية حتى لا يشعر المستمع بالممل بالإضافة الى جمع كل الاذواق داخل الكليب ليصل الى الجميع، ويُذكر أن آخر أعمال الرابر سامبو كان تراك بعنوان "ناس جيرانا" تدور فكرته حول الحسد وانتقاده بشكل كوميدي.

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