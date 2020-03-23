إليسا تشارك بحملة الخير عبر mtv

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""الخليج 365"" من بيروت: لبّت الفنانة إليسا نداء الخير عبر حملة التبرّع التي أطلقتها محطة mtv لمساعدة جميع اللبنانيين المحتاجين، والمستشفيات غير الحكومية والحكومية، ومنها مستشفى رفيق الحريري حيث تتم معالجة معظم المصابين بفيروس كورونا، والصليب الأحمر. وأكدت أنها ستتبرع لمستشفى رفيق الحريري الحكومي عبر برنامج "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي مرسال غانم. مشيرةً إلى أنها فخورة بتكاتف اللبنانيين وبمجهود الـmtv في هذا الوقت الصعب، كاشفة أنها تبرّعت لتأمين أكبر عدد ممكن من الحصص الغذائية للعائلات الفقيرة التي فقدت لقمة عيشها ولم يَعُد باستطاعتها حالياً أن تؤمّن المواد الغذائية. فيما يلي رابط مداخلتها:

دفاعاً عن الحيوانات الأليفة:

يُشار إلى أنها شنّت حملة ضد الذين يتخلّون عن حيواناتهم الأليفة خوفاً من نقل عدوى كورونا ووصفتهم بـ"البلا قلب". حيث كتبت: "في ناس بلا قلب عم يكبّوا حيواناتن الأليفة بطريقة مخيفة بتدل على جهل. الحيوانات الأليفة ما بتنقل كورونا والتصرّف بهالطريقة معها هوي وحشية بكل معنى الكلمة"

إلى الفنانة اللبنانية ​إليسا​ اتصلت عبر برنامج "غانم" معبرة عن فخر

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