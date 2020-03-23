هيفاء وهبي تتبرع في مواجهة كورونا نافية إصابتها به

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







""الخليج 365"" من بيروت: تبرّعت الفنانة هيفاء وهبي بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية لصالح مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت وللصليب الأحمر اللبناني، عبر برنامج الإعلامي مارسيل غانم على شاشة mtv اللبنانية. وقدمت أيضا نفس المبلغ لشراء معونات معيشية للأسر اللبنانية المحتاجة بمعدل 80 ألف ليرة للفرد الواحد. فيما شاركت بحملة جمعية أجيالنا لجمع التبرعات من أجل العائلات التي تعاني بسبب فيروس كورونا المستجد، ورشحت للمشاركة عدد من أصدقائها الفنانين من خلال حسابها الخاص على موقع "انستغرام".



والجدير ذكره أنها امتثلت مع أسرة مسلسلها لرمضان المقبل "أسود" فاتح" لقرارات السلطة اللبنانية منعًا لأي تجمع في سياق مكافحة تفشي فيروس كورونا. وأوقفت التصوير أسوةً بالأعمال الدرامية في لبنان، بعدما صدر قرار من وزراء الثقافة والسياحة حول منع التجمعات والحفلات وإيقاف تصوير المسلسلات حتى 30 مارس الجاري.

هذا ونفت "وهبي" ما تردد عن احتجازها في المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحاتها على مواقع التواصل. وسخرت من الشائعة المنتشرة باسمها كاتبة: "ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا وبركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".