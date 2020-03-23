هاني لاشين ينعي ابنة الفنانة ناهد جبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نعى المخرج هاني لاشين، مايسة عصام بهيج ابنة الفنانة ناهد جبر، التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكتب "لاشين"، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "وداعًا السيدة الفاضلة مايسة بهيج زوجة اللواء حازم الحبروك".
وأعلن حازم الحبروك وفاة زوجته عبر تدوينة على الموقع جاء فيها: "إنا لله وانا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتى المرحومة مايسة عصام بهيج سيتم التجمع أمام الباب الخلفى لمستشفى الشرطة بمدينة نصر، لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسالكم الدعاء لها".
وتزوجت ناهد جبر من لاعب الزملك عصام بهيج في فترة الخمسينات وانجبا ابنتهما مايسة، وعملت ناهد في بداية مشوارها الفني مخرجة، ثم اركت في مسرحيات "شاهد ما شافش حاجة" "إنهم يقتلون الحمير".
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