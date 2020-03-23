مجدي أحمد علي لمصراوي: بسبب كورونا لا أخرج من المنزل إلا في أضيق الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه يتبع إرشادات السلامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "علي" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا يخرج من المنزل إلا في أضيق الحدود، وفي حال خروجه يتجنب التواجد في أماكن التجمعات.

وتابع: "الدولة تتخذ إجراءات تتفوق فيها على العديد من الدول المتقدمة، وهذا ما لمسناه خلال الأيام الماضية، وأتمنى أن يشفي الله الجميع، ويتجاوز العالم هذه الأزمة".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.