تامر حسني لجمهوره: "بفكركم زي ولادي بشرب الماية والمشروبات الدافئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بنصيحة، يطلب من أولاده تنفيذها كل صباح.

وتابع "صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني، بفكركم زي ما بفكر ولادي كل يوم لو سمحتوا، كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيرة،

كلهم حلوين اجعلوها عاده ثبتوها".

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وأضاف تامر "كل شوية نشرب مياه مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه، ونفكر بعض كل يوم ان شاء الله اول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري وحياة أحبابكم. نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا (اشرب مياه حالاً بعد اذنك)، نبعتها لبعض كل يوم في أي وقت ملهاش مواعيد في حفظ الله".

جدير بالذكر أن تامر حسني أعلن مشاركته في حملة تحدي الخير، وتكفل بـ400 أسرة غير قادرة ليساعدهم على البقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.