وفاة ابنة الفنانة ناهد جبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
رحلت عن عالمنا السيدة مايسة عصام بهيج، ابنة الفنانة ناهد جبر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وأعلن زوجها خبر الوفاة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر؛ لتحديد مكان الصلاة نظرًا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".
وتزوجت الفنانة ناهد جبر من اللاعب عصام بهيج نجم كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في فترة الخمسينيات، وأنجبا ابنتهما مايسة.
ناهد جبر بدأت حياتها الفنية مخرجةً، ثم أدت عددًا من الأعمال السينمائية، منها المال والبنون والسقا مات، واشتهرت بدور مديحة في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" مع عادل إمام.
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