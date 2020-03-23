فيديو| عباس أبو الحسن يدافع عن "الحيوانات" بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان عباس أبو الحسن، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، يدافع فيه عن الحيوانات، إذ يعتقد البعض أن القطط والكلاب تنقل فيروس كورونا المستجد.

وقال: "اللي يعرفني يعرف إن علاقتي بالحيوان علاقة جيدة، وأنا بربي كلاب من زمان جدا، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة المصرية وجميع البحوث اللي اتعملت، إن الحيوانات مش بتنقل الفيروس، ولا بيتعدوا بيه، ولا بيعدوا حد بيه".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.