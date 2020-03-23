نجوى فؤاد لمصراوي: "خفت جوزي يردني لعصمته فاتجوزت أحمد رمزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت النجمة نجوى فؤاد، إنها تزوجت من النجم أحمد رمزي لمدة أيام، وبعد انفصالهما استمرت صداقتهما حتى وفاته.

وأكدت "نجوى" في تصريح خاص لمصراوي، أن زواجهما لم يأتِ بعد قصة حب، ولكن لأن ظروفهما تشابهت لحد كبير.

وتابعت: "أنا كنت منفصلة عن أحمد فؤاد حسن، وخفت يرجعني وقتها لعصمته، وفي نفس الوقت كان أحمد رمزي مطلق مراته والدة باكينام بنته الكبيرة، فقالي ماتيجي يا نجوى نتجوز، قُلتله يلا".

واستكملت: "تم عقد القران في حضور أشقائه، وبعد 5 أيام جائني كمال الملاخ ليخبرني أنني مطلوبة لحفل في الولايات المتحدة الأمريكية، فرحب رمزي بالأمر، وسافرت".

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وأوضحت أنها سافرت، وبعد عودتها بأيام أخبرها "رمزي" أنه أعاد زوجته الأولى لعصمته، فأصرت وقتها على الطلاق وتم الأمر في اليوم الثاني.

وأضافت: "لم أحزن على الطلاق، فلم تكن بيننا قصة حب كبيرة، واحتفظنا بصداقتنا حتى وفاته، كما أنني رفضت أن يستمر الوضع لأصبح زوجة ثانية، فرمزي كان يحب ابنته باكينام كثيرا، وخفت أن أفرق شمل العائلة".

وأشارت إلى أن أحمد رمزي كان شخصية خفيفة الظل، طيب القلب، و"ابن ناس جدا"، وقبل وفاته بأيام تحدثا هاتفيا وأخبرها أنه حزين بسبب مرض نجله.

وتمر اليوم ذكرى ميلاد النجم الكبير أحمد رمزي، الذي يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية، لقب بـ"الفتي الشقي"، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "القلب له أحكام"، "الوسادة الخالية"، "إسماعيل ياسين في الأسطول"، وغيرها من الأعمال.