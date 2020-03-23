محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
اعلنت الفنانة حنان مطاوع عن انضمامها لتحدي الخير، والتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تبعيات فيروس كورونا المستجد أبرزها المكوث في المنزل.
وشاركت "حنان"، جمهورها مقطع فيديو لها عبر حسابها بـ"انستجرام"، قالت فيه: "أنا كمان قبلت تحدي هند صبري وريهام أيمن، وبشكرهم إنهم حطوني في التحدي ده عشان أكفل أسر متضررة من القعدة في البيت عشان لازم لازم كلنا نقعد في البيت عشان نحمي نفسنا وأهلنا من فيروس كورونا".
وأضافت: "أنا بتحدى أحمد السعدني، إيمان العاصي، هاني سلامة، وربنا ينجينا جميعا ويقدرنا على التكافل ويعطينا أجر حسن الظن بالله".
ودشن عدد من الفنانين والشخصيات العامة حملة تكافل تحت مسمى "تحدي الخير"، والتي تهدف للتكفل بمصاريف عدد من الأسر الفقيرة والمتضررة من البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع أحدث المنضمين لتحدي الخير.. ودعت هؤلاء للمشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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