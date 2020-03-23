بسمة بوسيل: "إحنا في اختبار صعب ولازم نقف جنب بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، قبولها تحدي الخير من صديقتها رضوى الشربيني، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وقالت بسمة "طبعا بقبل التحدي من صديقتي رضوى الشربيني وهتكفل بـ100 أسرة، وعايزاكم يا جماعة تشاركوا في الحملة دي تحدي الخير، هي حملة عشان نساعد كل الأسر المتضررة من موضوع ان الناس لازم تقعد في بيتها بسبب الكورونا".

وتابعت "حفزوا كل اللي حواليكم أصحابكم قرايبكم الناس اللي هتحب تعمل ده احنا في اختبار صعب لازم نقف جنب بعض ونساعد بعض".

جدير بالذكر أن حملة تحدي الخير، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على إعلان تكفلهم بعدد من الأسر، حسب إمكانياتهم، لتشجيع غير القادرين على البقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.