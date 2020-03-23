أولجا كوريلينكو تعلن شفائها من "كورونا".. وتلخص ما شعرت به خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الممثلة الأوكرانية أولجا كوريلينكو، جمهورها بصورة جديدة من داخل منزلها، ظهرت خلالها مرتدية "كمامة " وتجلس مع ابنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأعلنت في تعليقها على الصور شفائها من فيروس كورونا تماما، مضيفة "عيد أم سعيد! يوم الأم. ملاحظة: لقد تعافيت تمامًا. للتلخيص: لمدة أسبوع شعرت بسوء شديد وكنت في الغالب في السرير، نائمة، مع حمى شديدة وصداع شديد".

وتابعت "في الأسبوع الثاني، ذهبت الحمى ولكن ظهر بعض السعال الخفيف وشعرت بالتعب الشديد. وبحلول نهاية الأسبوع الثاني، شعرت بأنني بخير. انتهى السعال تقريبًا على الرغم من أنني ما زلت أسعل في الصباح ولكن بعد ذلك يختفي تمامًا، أنا بخير! والآن أنا أستمتع بهذا الوقت لأفكر في أشياء كثيرة وأقضي وقتي مع ابني".

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كانت أولجا كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام": "معزولة في المنزل، بعد إجراء تحليل كورونا وظهور النتيجة إيجابية"، لافتة إلى أنها شعرت بالمرض قبل أكثر من أسبوع، وجاءت أعراضه على شكل حمى وإرهاق. ونصحت أولجا متابعيها بالاعتناء بأنفسهم وأخذ الأمر على محمل الجد.

يُذكر أن أولجا كوريلينكو شاركت في بطولة عدد من الأفلام، من بينها فيلم "oblivion"، أمام النجم توم كروز والنجم مورجان فريمان.