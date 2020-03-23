عزيز الشافعي: "تحية لأبطال مصر اللي بيواجهوا الخطر على خط النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على وفاة اللواء خالد شلتوت.
وكتب: "اللواءات عندنا بيموتوا قبل العساكر، ربنا يحفظ الجميع، ألف رحمة ونور على شهدائنا كلهم، تحية للجيش المصري والشرطة المصرية، وتحية واجبة لكل الدكاترة وأطقم التمريض أبطال مصر اللي بيواجهوا الخطر على خط النار".
ورحل اللواء خالد شلتوت عن عالمنا أمس، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.
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