تراند اليوم : بعد سنوات غياب.. شاهد كيف أصبحت الفنانة سهير البابلي وماذا قالت؟



بعد غياب طويل، ظهرت الفنانة المصرية الشهيرة سهير البابلي، في مقطع فيديو توجه فيه رسائل للجمهور، عن فيروس كورونا، محذرة من تبادل القبلات.

وقالت سهير البابلي فى الفيديو: "لو مبوسناش نتخاصم، اوعوا تتخاصموا، بلاش تتخاصمتوا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، اوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادى كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا؟".

وقالت: «يالا يا حبايبي مش عايزة كل شوية بوس، ولما بوسناش نتخاصم لا أوعوا تتخاصموا، والله لو اتخاصمتوا عشان مبوستوش.. أوعوا».

وأظهر المقطع الفنانة المصرية داخل منزلها، وتطالب محبيها بالتوقف عن القبلات في هذه الفترة، وأشارت إلى أن البعض يشعر بالغضب في حال رفض الطرف الآخر تقبيله عند اللقاء مثلما هي العادة الأشهر، لتوجه لهم اللوم بطريقة كوميدية اعتاد عليها الجمهور.

كما أكدت أن هذا الأمر ممنوع في منزلها بشكل نهائي سواء كان بين أبنائها أو بين أحفادها، مطالبة محبيها بفعل أي شيء باستثناء القبلات تجنبا لفيروس كورونا.

وفي نهاية المقطع تحدثت الفنانة المصرية بشكل كوميدي بعد أن تغزلت في اسم الفيروس المستجد قائلة كورونا لتكرر الاسم أكثر من مرة قائلة اسم جميل .