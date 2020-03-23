تراند اليوم : شاهد.. رد فعل هستيري لـ«هند البحرينية» لحظة معرفة شفاءها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة هند البحرينية، شفاءها من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أكد الأطباء لها تحول نتيجة التحاليل من إيجابية إلى سلبية.

ونشرت هند البحرينية، فيديو لها من داخل الحجر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، والأطباء يخبرونها ان نتيجة التحاليل تحولت من الأيجابية إلى السلبية، لتعلن بذلك شفائها من فيروس كورونا ومغادرتها للحجر الصحي.

وأظهر الفيديو الطبيبة المعالجة وهي تخبرها بأن نتيجة الفحص أتت سلبية ما يعني أنها لم تعد مصابة بالفيروس. ودفعها هذا إلى التعبير عن فرحها بطريقة هستيرية من خلال الضحك والقفز والصراخ.

يذكر أن كشفت الفنانة هند البحرينية، عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من إسبانيا وتحديدًا من مدينة برشلونة، وقالت "شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية".

وأضافت أن اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل، وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن، وهي حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.

وتعاطف عدد كبير من الفنانين والفنان في الخليج معها، داعين لها بالشفاء وأن تتحلى بالصمود والإرادة لتمر من هذه المحنة بسلام.